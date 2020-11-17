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تكليف مدير جديد للمرور العامة خلفاً للواء الخفاجي

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-17T17:41:39+0000
تكليف مدير جديد للمرور العامة خلفاً للواء الخفاجي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، تكليف مدير جديد لها خلفاً للواء زهير الخفاجي الذي احيل الى "الأمرة" اليوم.

وقال قسم العلاقات والإعلام في المديرية عبر بيان رسمي ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم "تكليف اللواء فارس عامر عبد الكريم، مديراً لمديرية المرور العامة خلفاً للواء زهير الخفاجي".

واصدرت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أمراً بإعفاء اللواء زهير الخفاجي من منصب مدير المرور العام.

وكان اللواء فارس عامر قد شغل مدير شرطة مرور بغداد الكرخ قبل تكليفه بمهمام مدير المرور العام

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