تكليف مدير جديد للمرور العامة خلفاً للواء الخفاجي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، تكليف مدير جديد لها خلفاً للواء زهير الخفاجي الذي احيل الى "الأمرة" اليوم.

وقال قسم العلاقات والإعلام في المديرية عبر بيان رسمي ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم "تكليف اللواء فارس عامر عبد الكريم، مديراً لمديرية المرور العامة خلفاً للواء زهير الخفاجي".

واصدرت وزارة الداخلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أمراً بإعفاء اللواء زهير الخفاجي من منصب مدير المرور العام.