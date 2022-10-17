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تكليف مدير جديد لتربية ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-17T17:24:06+0000
تكليف مدير جديد لتربية ديالى

شفق نيوز/  كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التربية عن تكليف مدير جديد لتربية ديالى.

وبحسب الوثيقة فان وزارة التربية قررت تنسيب الدكتور قاسم إبراهيم خلف الجبوري على ملاك المديرية العامة لتربية ديالى وتكليفه بمهام إدارة تربية ديالى ومنحه مخصصات المنصب  وفق المادة 10 من قانون رواتب الموظفين رقم 22 لعام 2008 والبالغة 50%.

ولم تتطرق الوثيقة لمصير مدير تربية ديالى الحالي جعفر معن الزركوشي 

يذكر أن جعفر الزركوشي يشغل منصب مدير تربية ديالى منذ عام 2005 وأعفي من منصبه مرات عدة الا ان قرارات الإعفاء ألغيت من جهات حكومية عليا.

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