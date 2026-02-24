تكليف محمد الأغا بمهام مدير بلدية الموصل خلفا للحبو (وثيقة)

شفق نيوز- نينوى

أظهرت وثيقة صادرة عن ديوان محافظة نينوى، تكليف المهندس محمد عبد الله إبراهيم (محمد الأغا) بمهام إدارة مديرية بلدية الموصل، خلفاً للمهندس عبد الستار خضر الحبو.

وجاء في الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، وهي أمر إداري، صادر عن مكتب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل: "إشارة إلى الطلب المقدم من قبل المهندس عبد الستار الحبو والمتضمن إعفاءه من المنصب، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة ومقتضيات مصلحة العمل، تقرر إعفائه من مهام إدارة مديرية بلدية الموصل بناءً على طلبه".

ونصت الوثيقة على "تكليف معاون مدير البلدية المهندس محمد عبد الله إبراهيم بمهام إدارة مديرية بلدية الموصل، على أن يُنفذ الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره".

في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن محافظة نينوى تراجعت عن تكليف فراس مهند الذي كان قد طُرح اسمه سابقاً لشغل المنصب بدلاً عن الحبو، قبل أن يتم إصدار الأمر الإداري بتكليف محمد الأغا، وهو أحد معاوني مدير البلدية السابق، لإدارة المديرية.