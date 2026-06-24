تكليف عبد الحسن جمال برئاسة هيئة التقاعد بالوكالة

شفق نيوز- بغداد

كلف وزير المالية فالح الساري، يوم الأربعاء، مستشار الوزارة عبد الحسن جمال، برئاسة هيئة التقاعد الوطنية بالوكالة.

وباشر جمال، مهامه بإجراء جولة تفقدية في مديرية الحاسبة المركزية التابعة للهيئة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي.

وأكد جمال، خلال الجولة، ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التحول الرقمي وتحديث الأنظمة والإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل داخل الهيئة وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمستفيدين.

وأشار رئيس هيئة التقاعد الوطنية بالوكالة إلى أن "تنفيذ مشروع الأتمتة الإلكترونية يمثل خطوة أساسية نحو تطوير الخدمات التقاعدية وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين".