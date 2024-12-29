تكليف سحر الفتلاوي بإدارة هيئة استثمار النجف (وثيقة)

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تكليف "سحر كريم جاسم" بإدارة مهمات هيئة استثمار محافظة النجف.

وبحسب وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (26 كانون الأول 2024)، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الأمر الديواني جاء بناءً على ما عرضته محافظة النجف، فيما وقع على القرار الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي.

وكان مصدر مطلع أفاد لوكالة شفق نيوز في (16 تموز 2024) بإن مجلس محافظة النجف صوت على اختيار سحر كريم الفتلاوي، لمنصب رئيس هيئة استثمار النجف.