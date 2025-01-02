تكليف رئيس جامعة الموصل السابق بمهام الملحق الثقافي في لندن

شفق نيوز/ أفاد مصدر في جامعة الموصل، يوم الخميس، بأن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية، كلفتا رئيس الجامعة السابق، قصي الأحمدي، بمهام الملحق الثقافي في لندن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية كلفت رئيس جامعة الموصل السابق قصي الأحمدي بمهام الملحق الثقافي في لندن".

وأضاف المصدر أن "الأحمدي انفك من منصبه كرئيس لجامعة الموصل الشهر الماضي بعد أن شغل المنصب لمدة خمس سنوات".

ويحمل الأحمدي شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية.