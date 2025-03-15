تكريم ذوي "شهيد العلم" في حقبة داعش بمدينة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، مساء السبت، تكريم ذوي (الشهيد علي عيد الجميلي) الذي رفع العلم العراقي في قضاء الشرقاط.

وذكرت القيادة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "قائد شرطة صلاح الدين، اللواء مصطفى أحمد حبيب، استقبل في مقر القيادة الوفد العشائري من أهالي مدينة الشرقاط وفي مقدمتهم والد (الشهيد البطل علي عيد الجميلي) وابنه (يوسف علي عيد)".

وقال اللواء حبيب، بحسب البيان، إن "شهيدنا شهيد العلم العراقي عنوان للشجاعة والبطولة والفخر في مقارعة الإرهاب الأسود ونصراً كبيراً على قوى الظلام والتخلف لعصابات داعش الإرهابية".

وأكد أن "دماء شهداء العراق الزكية لم تذهب سداً بوجود الأبطال من رجال وزارة الداخلية وفرسانها" مشدداً على أهمية "الاستمرار في دعم ورعاية عوائل الشهداء تقديراً لمواقفهم البطولية في حماية الوطن والحفاظ على وحدته ومقدساته".

يذكر أن عناصر داعش الإرهابي قاموا في عام 2016 عندما كان قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين تحت سيطرتهم، بإجبار الجميلي على تسلق برج للاتصالات وهو بلباس الإعدام وأمروه بإنزال العلم العراقي الذي رفعه هو بنفسه قبل سقوط المدينة، واستبداله برايتهم لكنه قام برمي رايتهم إلى الأرض وأخذ يلوح بالعلم العراقي مما حدا بأحد قناصيهم أن يسدد عليه ليسقط إلى الأرض.