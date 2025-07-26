تكريت وبغداد.. حريقان في مجمع طبي ومولدة كهربائية

شفق نيوز- صلاح الدين/ بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، يوم السبت، باندلاع حريق داخل أحد المجمعات الطبية في حي القادسية وسط مدينة تكريت، فيما اندلع حريق في مولدة كهربائية ببغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة".

وأضافت أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية داخل المجمع"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

ويُعد المجمع الطبي الواقع في حي القادسية من أبرز المراكز الصحية الخاصة في المدينة، ويقصده عشرات المراجعين يوميًا.

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حادث حريق كبير اندلع بمولدة كهربائية قرب جسر الصرافية، من جهة الكرخ".

وتابع أن "الحريق تسبب باتساع رقعة الحريق ليشمل منزل قرب موقع المولدة، دون إصابات تذكر".