تكريت.. إنقاذ عشرات العوائل من فاجعة مشابهة لعبارة الموصل (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين، اليوم الخميس، بانقاذ وإجلاء عشرات العوائل من نهر دجلة بعد عطل مفاجئ أصاب يخت سياحي في مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مفارز الشرطة النهرية تمكنت ليلة أمس، من انقاذ عشرات العوائل من خطر الغرق بعد عطل يخت تستقله تلك العوائل في رحلة سياحية في نهر دجلة عند اطراف مدينة تكريت.

واضاف، ان عملية الاجلاء تمت بقوارب تابعة للشرطة النهرية دون اي حوادث او اي اصابات تذكر، مشيرا الى تجهيز ركاب اليخت بنجادات طوارئ تحسبا لأي طارئ.

وأشار المصدر إلى أن هذا اليخت السياحي في نهر دجلة باطراف مدينة تكريت يستقبل يوميا مئات الاسر خلال جولات سياحية نهرية وتعود ملكيته لأحد المواطنين الذي نقل التجربة من المغرب العربي إلى صلاح الدين في مناطق الضلوعية وتكريت.

يذكر أنه في الحادي والعشرين من آذار عام 2019 تحولت اعياد نوروز في الموصل الى مأتم بعد انقلاب عبارة الجزيرة السياحية وتحولها إلى قفص اعدام حبس المئات تحت الماء.

وبلغت حصيلة الجثث التي تم انتشالها أكثر من 142 جثة من بينها 11 جثة مجهولة الهوية لم يستطع ذويها التعرف عليها لأنها قد تفسخت تماماً.