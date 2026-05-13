تكريت تغلق محال بيع المشروبات الكحولية وتأخذ تعهدات خطية على أصحابها

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت قائممقامية قضاء تكريت مركز محافظة صلاح الدين، يوم الاربعاء، المباشرة بحملة لإغلاق محال بيع المشروبات الكحولية داخل مركز القضاء، بالتعاون مع القوات الأمنية.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحملة جاءت بناءً على توجيهات محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان، وبإشراف قائممقام تكريت أيمن الزهوان، حيث باشرت لجنة مُشكلة من قبل القائممقامية، وبالتعاون مع قيادة شرطة صلاح الدين/ الفوج التكتيكي، بتنفيذ الإجراءات الخاصة بإغلاق المحال.

وأضاف البيان، أن الحملة تضمنت أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال، مع إخلائها بالكامل من جميع المشروبات الكحولية، ضمن إجراءات تنظيم العمل ومتابعة الالتزام بالتعليمات النافذة، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار متابعة المخالفات وفرض الالتزام بالتعليمات داخل مركز قضاء تكريت.

وسبق أن أصدرت الحكومة المحلية في العام 2018 قراراً يقضي بحظر بيع المشروبات الكحولية داخل مدينة تكريت "لعدم مقبوليتها" من قبل الأهالي.

وكان العراق قد قرر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2024 حظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما تنفذ وزارة الداخلية منذ عام 2020 حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.