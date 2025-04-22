"تكرار غريب".. استخراج بطاريتين من مريء طفلين في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ميسان، يوم الثلاثاء، تمكن فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي، من التعامل مع حالتين طارئتين متكررتين لابتلاع بطارية من قِبل طفلين، وإنقاذ حياتهما.

وقال مدير إعلام الدائرة، محمد قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق أجرى عمليتين دقيقتين باستخدام ناظور المريء الصلب، تم خلالهما استخراج البطارية بنجاح من كل طفل، وذلك خلال يومين متتاليين، مما أسهم في إنقاذ حياتهما وتجنب مضاعفات خطيرة".

وأكد قاسم، أن "هذه الحوادث تعتبر من الحالات الخطيرة التي قد تؤدي إلى حروق كيميائية شديدة في المريء ومضاعفات صحية جسيمة، ويتم التعامل معها بشكل دقيق تجنباً لحدوث مضاعفات تؤثر على حياة المريض".