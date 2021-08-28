تكدس للسيارات بطوابير لعشرات الكيلومترات على مداخل بغداد.. صور

شفق نيوز/ تكدست سيارات المواطنين بطوابير تصل الى عشرات الكيلومترات على مداخل العاصمة بغداد، وذلك اثر اجراءات امنية مشددة بالتزامن مع قمة الشراكة والتعاون.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تكدساً كبيراً للسيارات وصل الى عشرات الكليومترات على مداخل العاصمة الجنوبية، مبيناً أن تكدس السيارات في طريق مدخل الكوت وصل قرب مدينة الصويرة حتى مجمع بسماية السكني، فضلاً عن المدخل الجنوبي لمحافظات الفرات الاوسط.

وبحسب شهود عيان فأن السير لبضع كليومترات يستغرق اكثر من اربع ساعات.

ويقول شهود عيان من سائقي السيارات، إن الاجراءات الامنية روتينية ومزعجة وبطيئة جداً.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، زحامات مرورية خانقة في جانبيها الكرخ والرصافة، بالتزامن مع وصول الوفود الرئاسية والدبلوماسية للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".