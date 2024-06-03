"تكتم مقلق".. انفجار يضرب موظفي الكهرباء العراقية خلال عملية صيانة

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في النجف، اليوم الاثنين، عن تعرض موظفين بوزارة الكهرباء لإنفجار أثناء عملية صيانة إحدى المحطات، فيما تكتمت الوزارة على الحادثة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثمانية موظفين من كادر قسم الصيانة والتشغيل في شبكة نقل الطاقة بمحافظة النجف تعرضوا إلى حادث انفجار مروع في محطة العتبة أثناء عملية صيانتها"، مبينا أن "الحادث تسبب به أحد الموظفين الذي قام بإعادة خط " 33 KV" على المحطة أثناء عملية صيانتها".

وبين المصدر، ان "الموظفين نقلوا للمستشفى وهم بحالة حرجة، وبعضهم يرقد حاليا في العناية المركزة"، لافتاً إلى "الوزارة تكتمت على الحادث الذي حصل منذ 3 ايام".

ورجح المصدر، "توجيه عقوبات بحق الموظف المسؤول عن الحادثة".