تقنية جديدة لكشف حالات التزوير بتحديث البطاقة التموينية

شفق نيوز/ أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، أن عمليات تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية مستمرة في بغداد وبعدها سيتم المباشرة بإقليم كوردستان وباقي المحافظات الأخرى، مستبعدة حدوث حالات تزوير في عمليات التحديث.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون لوكالة شفق نيوز، إن "حالات التزوير لا تظهر إلا بعد انتهاء عمليات تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية، أما الأعداد الباقية التي لا تزال لم تحدث بطاقاتها التموينية، فهؤلاء لا يعتبرون مزوّرين بقدر غير محدثين لبطاقاتهم".

وأوضح، أن "عملية التحديث مستمرة في بغداد ومتبقي لها أقل من 20 يوماً، ومن ثم سيتم المباشرة بإقليم كوردستان وبعدها الموصل والبصرة وباقي المحافظات، وسوف يتم الانتهاء من كل المحافظات خلال أقل من السنة، وعند الانتهاء ستظهر النتائج والأشخاص الذين لم يحدثوا بياناتهم وسيتم اتخاذ الإجراءات بحقهم".

وأكد حنون، أن "أهم خطوة تميز الحقيقة من التزوير هي طلب الصورة الشخصية للمحدث، حيث هناك صورة لكل شخص في البطاقة الموحدة، وعند التقاط الصورة لتحديث البطاقة التموينية يتم مطابقة الصورتين، وبانتهاء عملية تحديث البطاقة التموينية وتفصيلاتها، حينها يمكن فرز غير المحدثين بطاقاتهم وأسبابها".

وكان حنون قد أوضح في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، الأحد الماضي، أن "تحديت البطاقة التموينية الإلكترونية بدأ العمل به في محافظة واسط ثم صلاح الدين ثم 4 محافظات هي (ميسان والديوانية وديالى والأنبار) وحالياً العمل في بغداد".