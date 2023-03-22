تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية العراقية في رمضان

شفق نيوز/ وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، (ساعة واحدة)، خلال شهر رمضان.

وفوضت الأمانة العامة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة؛ تحديد (ساعة التقليص) في بداية الدوام الرسمي أو نهايته، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

هذا واعلن ديوان الوقف السني، ووزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان أن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان شهر الصيام لدى المسلمين.