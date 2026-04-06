تقليص المواد والإعفاء وتعديل الامتحانات.. مقترحات أمام وزارة التربية (وثيقة)

عرض النائب محمود القيسي، يوم الاثنين، مقترحات "عاجلة" لمعالجة الواقع التربوي أمام هيئة الرأي في وزارة التربية، تتضمن تقليص المواد واعتماد الإعفاء العام وتنظيم جداول الامتحانات.

وبحسب وثيقة رسمية، وردت لوكالة شفق نيوز، تضمنت المقترحات "تقليص المواد للمراحل المنتهية بما ينسجم مع الفترة الزمنية المتاحة"، إضافة إلى "تقديم مواعيد امتحانات الصفوف غير المنتهية للمراحل الأولية لضمان استقرار العملية الامتحانية".

كما شملت المقترحات "اعتماد جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بنظام يوم امتحان ويوم راحة"، إلى جانب "اعتماد نظام الإعفاء العام استناداً إلى درجات الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وبصورة اختيارية".

وجاءت هذه المقترحات لمعالجة، بحسب القيسي، الواقع التربوي الحالي وطرح حلول عاجلة تُعرض أمام هيئة الرأي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.