تقلبات مرتقبة في الاحوال الجوية العراقية

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، يوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة تستمر لمدة أربعة أيام في عموم العراق، لكن لن تصل الحرارة إلى معدلات فوق العامة.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "الفترة الحالية متوقع أن يحصل فيها تقلبات جوية وعدم استقرار في حالة الطقس، إذ قد تشهد هذه الأيام تغيرات في درجات الحرارة وارتفاع، ولكن لن يصل هذا الارتفاع إلى مستوى الربع الأول من شهر تموز الماضي".

وعن تقلبات الطقس، أوضح الجابري، "حتى يوم أمس، كان هناك انخفاض في درجات الحرارة في مناطق وارتفاع في أخرى، واليوم تم تسجيل ارتفاع قليل في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، ومتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الأيام المقبلة، لكنه ارتفاع بسيط".

وأشار مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية في ختام حديثه إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة الذي بدأ اليوم، قد يستمر إلى أربعة أيام، ولكن لن تصل الحرارة إلى معدلات فوق العامة".