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تقلبات في درجات الحرارة بالعراق .. وهطول أمطار وثلوج في إقليم كوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-19T17:52:49+0000
تقلبات في درجات الحرارة بالعراق .. وهطول أمطار وثلوج في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، إن تقلبات في درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا هو أهم ما يميز الطقس خلال هذا الأسبوع.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه من المتوقع ان يطرأ انخفاض بدرجات الحرارة يومي الاحد والاثنين في معظم المدن ويكون محسوسا في مدن شمال البلاد وغربه.

وأشار إلى هطول متوقع لامطار خفيفة يشمل دهوك وشمال اربيل وربما تشمل مناطق من السليمانية ليلا وايضا شمال نينوى بعض القطرات. واستمرار هطول الثلوج على مرتفعات اربيل ودهوك.

وأضاف عطية أن الرياح تهب من الاتجاه الشمالي الغربي وتكون معتدلة السرعة لكنها تكون ساكنة في البصرة وميسان وذي قار ، تتحول لاحقا.

كما نوه إلى أنه متوقع ان تستمر الاجواء الغائمة خلال يوم الاثنين واستمرار فرص هطول الامطار في مدن كوردستان و نينوى مع فرص لشمول بعض من مناطق ( البصرة وبادية الجنوب وذي قار ومناطق من الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ) بهطول خفيف.

وتابع خبير التبؤات بالقول إن غبار خفيف يسود اجواء مدن الفرات الاوسط صباحا ويتجه نحو بادية الجنوب خلال المساء وريما يلامس بعض مدن الجنوب غبارا عالقا فقط.

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