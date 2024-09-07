تقلبات طقس العراق.. أمطار مرتقبة بعد موجة حر شديد

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تصاعديًا بفارق درجتين مئويتين خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث يتوقع أن تتقارب معدلات الحرارة في وسط وجنوب البلاد ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية.

وأشار الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن سكون الرياح خلال ساعات النهار في بعض المناطق قد يجعل الأجواء أكثر حرارة.

وأضاف الزيادي أن كتلة هوائية معتدلة، تحمل نسمات خريفية، ستدخل البلاد يوم الخميس المقبل، مع تعمقها يوم الجمعة، مبينا هذه الكتلة الهوائية ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية تتراوح ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية، خاصة في الأقسام الغربية والوسطى من البلاد.

كما توقع الزيادي أن نشعر بالهواء المعتدل خلال فترات الصباح، مع نسمات خريفية ستخفض درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في ساعات الفجر.

كما أشار الزيادي إلى وجود فرص لهطول أمطار في بعض المناطق الشمالية من البلاد يوم الثلاثاء المقبل.