"تقلبات ربيعية" بأجواء العراق تستمر لغاية منتصف الشهر الجاري

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، أن تتعرض البلاد لـ"تقلبات ربيعية" في الاجواء تستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقا للتوقعات الصادرة عن الهيئة، فإن التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بحالة من التقلبات الجوية الربيعية تبدأ يوم غد الأحد 11-5 وتستمر حتى الخميس 15-5.

وتشمل هذه التقلبات المتوقعة الآتي: أمطار متفرقة شمال البلاد ومناطق من وسط وغرب البلاد، ونشاط وتقلبات في سرعة واتجاه الرياح، وارتفاع في معدلات الرطوبة جنوباً، خاصة خلال ساعات الليل والصباح (الاثنين والثلاثاء والاربعاء)، وتقلبات حرارية بين ارتفاع وانخفاض، و رؤية أفقية متدنية أحياناً بسبب موجات من الغبار متوقعة في غرب ووسط البلاد خصوصا يومي الاثنين والثلاثاء.