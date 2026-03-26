تقلبات جوية وأمطار مستمرة في العراق.. غزارة شرقاً وتراجع مرتقب جنوباً

شفق نيوز- بغداد

توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار في معظم مدن البلاد نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي، مع تركّز الغزارة في المناطق الشرقية وتراجعها تدريجياً في الجنوب فجر الجمعة.

وقال عطية، لوكالة شفق نيوز، إن فرص الأمطار الرعدية تتواصل خلال اليوم، مع تركز الغزارة في ميسان وذي قار وشرق بغداد، إضافة إلى صلاح الدين والسليمانية، حيث يُتوقع أن تشهد هذه المناطق موجات من الأمطار الغزيرة تبدأ من ليل الخميس وتستمر حتى صباح ونهار الجمعة.

وأوضح أن شدة الأمطار ستبدأ بالانخفاض تدريجياً في مدن الجنوب مع ساعات فجر الجمعة، فيما تستمر فرص الهطول في مناطق الوسط والشمال، بالتزامن مع تقلبات ملحوظة في سرعة الرياح، خاصة في المناطق الجنوبية.

وأضاف أن الحالة الجوية ستستمر خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الشهر وبداية الشهر الجديد، دون موجات برد قاسية، مع تذبذب واضح في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

وصباح اليوم، سادت أجواء معتدلة نسبياً في بغداد وعدد من المحافظات دون تسجيل أمطار أو تساقط للبرد "الحالوب"، بعد تحذيرات أطلقتها هيئة الأنواء الجوية من حالة عدم الاستقرار.

وكانت العاصمة بغداد شهدت، مساء أمس الأربعاء، استعدادات واسعة من المواطنين تحسباً لعاصفة مطرية مصحوبة بتساقط حبات البرد (الحالوب)، بعد تحذيرات الهيئة، حيث عمد أصحاب سيارات إلى تغطيتها بـ"بطانيات" وأغطية سميكة، فيما أصدرت مديرية الدفاع المدني إرشادات تضمنت تجنب اللوحات الإعلانية والأجسام القابلة للسقوط، والاستعداد لانقطاع الكهرباء والابتعاد عن خطوط الضغط العالي.

وفي تحليل جوي، أشار عطية إلى أن الحالة ناتجة عن تراكب منخفض علوي بارد مع منخفض سطحي رطب، ما خلق بيئة ديناميكية غير مستقرة دعمت تشكل السحب الممطرة على نطاق واسع.

وبيّن أن منخفضاً علوياً بارداً يتمركز بين شرق البحر المتوسط وشمال العراق، بالتزامن مع تأثير التيار النفاث شبه المداري فوق المنطقة، ما عزز عدم الاستقرار وصعود الهواء وتكاثف السحب الركامية.

كما أوضح أن منخفضاً سطحياً شمال غرب العراق يسهم في سحب رياح رطبة من الخليج العربي والبحر الأحمر، ما يوفر تغذية رطوبية تدعم استمرار الأمطار في مناطق واسعة من البلاد.