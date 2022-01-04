"تقشف مائي".. خانقين وكرميان تحذران من صيف "قاس" بسبب انحسار الامطار

شفق نيوز/ أكد مسؤولان في بلدتي خانقين وكرميان، يوم الثلاثاء، اعتماد سياسة التقشف المائي بسبب انحسار وانعدام الأمطار .

وقال مدير سد الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى احمد وسين لوكالة شفق نيوز، إن "الامطار التي تساقطت امس قليلة ولم تسهم بارتفاع منسوب السد إلا بمعدل قليل جداً، رغم أن السد ممتلئ لتمويل محطات الاسالة والاغراض الأساسية بعد الغاء الخطة الشتوية بسبب الموقف المائي".

وأضاف، "نتأمل تساقط امطار غزيرة وتدفق سيول من المناطق الحدودية بشكل اكبر والاستفادة منها وتوجيهها نحو بحيرة حمرين عبر نهري ديالى وسيروان".

وفي كرميان باقليم كوردستان، أكد مدير الموارد المائية مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، عدم تساقط امطار حتى الان إلا بنسب قليلة بعد تقنين الخطة الشتوية بنسبة 50% ضمن المناطق الاروائية وعدم إقرارها بشكل تام حتى الان بسبب الموقف المائي.

وأشار شمس الله الى تحوطات تقشفية معتمدة لتأمين المياه للموسم الصيفي لأغراض الشرب والبساتين والثروة الحيوانية، محذراً من خطر كبير خلال موسم الصيف في حال انحسار وانعدام الامطار. وأشار إلى أن استخدامات المياه في الموسم الشتوي قليلة ومسيطر عليها، لكن الخطر الأكبر المتوقع سنواجهه في الصيف القادم، لافتاً إلى انعدام الزراعة الديمية التي تعتمد على الامطار ومشاكل تكاليف الخطة الشتوية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية خلال الموسم الحالي.

وتعاني اغلب المحافظات العراقية ومنها مناطق ديالى واقليم كوردستان من ازمة مياه خانقة بسبب انعدام الامطار وانحسار السيول الإيرانية ومناسيب الأنهار المشتركة مع الجانب الإيراني ما دفع وزارة الزراعة في بغداد والاقليم الى الغاء وتقنين الخطط الشتوية.