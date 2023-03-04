تقرير: 11 هزة أرضية ضربت العراق في شباط

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية، يوم السبت، تسجيل 18 هزة أرضية في شهر شباط الماضي، منها 11 داخل العراق.

وقالت وزارة النقل، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم الرصد الزلزالي في الوزارة أصدر، اليوم التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر شباط 2023.

ونقل البيان عن مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 18 هزة أرضية منها (11) هزة أرضية داخل العراق و 5 هزات أرضية داخل إيران وهزتان أرضيتان في تركيا، موضحة أن قوى الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1،7-4،8) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5 -23) كم .

وتركز النشاط في هذا الشهر داخل العراق، وقد بلغ عددها احدى عشر هزة حيث تركز في محافظة نينوى وبلغ (6) هزات ارضية ومحافظة ميسان هزتين ومحافظة كركوك والأنبار هزة لكل منهما، في حين تم تسجيل خمسة هزات ارضية داخل ايران تحديدًا محافظتي كرمنشاه وايلام فضلًا عن تسجيل هزتين داخل تركيا قرب الحدود.