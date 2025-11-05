تقرير أميركي.. العراق من أقل الدوّل عربياً وعالمياً في معدلات الاكتئاب

شفق نيوز – متابعة

حلّ العراق في المرتبة الـ 16 عربياً و154 عالمياً بمعدل الاكتئاب لعام 2024، بحسب تقرير صادر عن موقع، country cassette، الأميركي المتخصص بجمع البيانات والإحصاءات العالمية.

وقال الموقع في تقرير لهُ، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "معدلات الاكتئاب تتفاوت بشكل كبير بين البلدان، ما يعكس عوامل مجتمعية وثقافية معقدة".

وبينما أحرزت بعض الدول تقدماً ملحوظاً في مجال التوعية بالصحة النفسية وتوفير العلاج، لا تزال دول أخرى تعاني من ارتفاع معدلات الاكتئاب.

وأضاف التقرير، ان "العراق جاء بالمرتبة الـ 16 عربياً بمعدل الاكتئاب بنسبة 3.7% من عدد السكان، ما يعني أن هناك 1,263,249 شخصا يعاني في العراق من الكآبة".

وأشار إلى أن "العراق جاء في المرتبة الـ 154 عالمياً، من أصل 180 دولة مدرجة في الجدول، وهو بذلك يأتي بالمراتب الأخيرة عربياً وعالمياً في معدل الكآبة".

وجاءت كل من الإمارات وقطر وجيبوتي في المراكز الثالثة الأولى بأكثر الدول العربية بمعدل الكآبة وبنسبة 5.1%، تليها الكويت رابعاً بنسبة 5%، ثم تونس خامساً بنسبة 4.9%، والبحرين سادساً 4.8%، تليها لبنان سابعاً 4.7%، فعمان 4.7%.

وجاءت الجزائر تاسعاً 4.5%، ومن ثم المغرب عاشراً 4.5%، وليبيا بالمرتبة الـ 11 بنسبة 4.5%، وأريتريا بالمرتبة الـ 12 بنسبة 4.3%.

وحلت الصومال بالمرتبة الـ 13 بنسبة 4%، والأردن بالمرتبة الـ 14 بنسبة 4%، وسوريا بالمرتبة الـ 15 بنسبة 3.9%.

وجاء العراق وفق التقرير، بالمرتبة الـ 16 متقدماً على كل من: السودان، واليمن، ومصر التي حلت بالمراتب الأخيرة بنسبة 3.6% و3.6% و3.5%، على الترتيب.

عالمياً، وحسب الموقع ذاته، جاءت أوكرانيا بأكثر الدول في معدل الكآبة بنسبة 6.3%، تليها الولايات المتحدة الأميركية ثانياً بنسبة 5.9%، تليها أستراليا ثالثاً بنسبة 5.9%، ومن ثم إستونيا رابعاً 5.9%، والبرازيل خامساً 5.9%.

وذيلت جزر سليمان دول العالم بأقل معدل كآبة، بنسبة 2.9%.