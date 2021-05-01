تقرير غربي يحذر: العراق يسير نحو الوقوع في شرك كورونا

شفق نيوز/ حذر موقع "ميدل ايست آي" البريطاني من ان برنامج التلقيح ضد كورونا في العراق ليس على مستوى خطر تصاعد عدد الاصابات بين العراقيين والتي أصحبت الاعلى في المنطقة العربية، وان الاطباء واقعون تحت وطأة البنى التحتية المنهارة وتقصير الحكومة و"الاخبار الكاذبة" المنتشرة حول سلامة اللقاحات المتوفرة، وهو كله ما يقوض المحاولات لوقف انتشار الوباء في العراق.

وتشير الاحصاءات الاخيرة لوزارة الصحة الى أكثر من مليون اصابة بالفيروس في العراق، بالاضافة الى اكثر من 15 الف حالة وفاة، فيما يحذر الخبراء من الاعداد يمكن ان تكون أكبر من ذلك بكثير لان العديد من العراقيين يتأخرون في الابلاغ عن احتمال اصابتهم بالوباء.

ونقل الموقع عن دكتور في مديرية الرصافة التابعة لوزارة الصحة ان العراق ما زال في "المنطقة الحمراء" فيما يتعلق بكوفيد-19، مضيفا ان الناس يحاولون تصديق الاشاعات المنتشرة في الشارع، وهو ما جعل السيطرة على الفيروس بالغ الصعوبة حاليا.

واوضح الدكتور العراقي "نحن نلقح 10 الاف شخص يوميا، ووفقا لهذه الارقام، فاننا سنحتاج الى سنوات من اجل الوصول الى مرحلة مناعة القطيع من خلال اللقاح، وهذا أمر سيء خاصة في ظل ظهور التحورات في سلالة الفيروس الان".

وكان العراق بدأ حملة التلقيح في الشهر الماضي، بعدما تلقى الدفعة الاولى من لقاح "سينوفارم" (وتحديدا لأفراد القطاع الصحي)، ثم 336 الف جرعة لقاح من "استرازينيكا" من خلال مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية. وحتى الان، لم يتلق اللقاح سوى نحو 100 الف شخص من أصل 40 مليون عراقي.

واشار الموقع الى ان المخاوف التي ظهرت في اوروبا حول سلامة اللقاحات، انتقلت الى العراق. وفي مارس/آذار، علقت دول اوروبية استخدام لقاح "استرازينيكا" البريطاني، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية ادت الى وقوع عدد من الوفيات. وبرغم ان وكالة الدواء الاوروبية اعتبرت لاحقا ان المخاطر من هذا اللقاح، محدودة، الا ان الجدل اثار قلقا عالميا حول وجود مخاطر صحية بسبب هذا اللقاح.

وقال الدكتور العراقي، "لدينا أناس يرفضون اللقاح، وكثيرون يرفضون لقاح سينوفارم الصيني ويرفضون استرازينيكا معتبرين انها يمكن ان تتسبب بالوفاة". واضاف "نحاول ان نقول انها اخبار كاذبة، وانه اذا كان لدينا مليون شخص ملقح، فربما قد يموت اربعة او خمسة اشخاص، وما من علاقة مباشرة بين الوفاة وبين اللقاح. لكن الناس لا يريدون تصديق هذا، ويصدقون الاشاعات المنتشرة في الشوراع، وهذا ما جعل السيطرة على الفيروس أكثر صعوبة".

وجاء تصاعد عدد الاصابات أيضا في ظل الانفجار الهائل الذي أتى على مستشفى ابن الخطيب السبت الماضي وادى الى مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا.

واعتبر الموقع ان حريق المستشفى يشكل مؤشرا اضافيا على فشل الدولة في تطبيق اجراءات سلامة وفرض القوانين. ونقل عن الدكتور قوله ان عائلات المرضى يدخنون السجائر ويطهون طعامهم داخل أجنحة المستشفى، ويرفضون ان يتم عزل اقاربهم المصابين بكورونا في أجنحة خاصة، مضيفا انه في كل المباني في العراق يتم تجاهل معايير العمل والسلامة.

وحذر من انه ما لم يتم اتخاذ اجراءات تطوير وفي ظل تراجع عدد أسرة العناية الفائقة، فان العراق معرض لخطر "الانهيار الطبي خلال شهور".

ونقل الموقع عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن قوله ان العراق سيتلقى شحنة من 500 الف لقاح "استرازينيكا" قريبا، موضحا ان منظمة "اليونيسيف" ستتلقى الشحنة في اوروبا وتقوم بنقلها الى العراق خلال ايام.

وبسبب الشائعات حول "استرازينيكا" فقد تعثر برنامج التلقيح، بحسب أحمد زويتن الذي اشار الى ان "الجميع يقولون لا، ليس آمنا، ولا نريد التلقيح، ولهذا تراجع معدل التلقيح".

واعتبر الموقع انه برغم محاولات منظمة الصحة العالمية لتشجيع أخذ اللقاح والتأكيد على سلامته، الا ان العراق يكافح من أجل زيادة معدل توزيع اللقاح مجددا، وهو وضع أصبح أكثر سوءا بسبب التعامل اللامسؤول من جانب وسائل اعلامية، وبسبب الشكوك القديمة ازاء الدولة ومدى كفاءة السلطات الصحية.

وقال زويتن ان ذلك خلق فكرة ان الادارة الصحية ليست على مستوى كاف وهو أمر ليس صحيحا، مشيرا الى الجهود والاستثمارات التي دفعت من اجل شراء المعدات والاجهزة وتحسين غرف العناية الفائقة والاوكسجين، ومع ذلك فان الناس يقولون ان النظام الصحي لن يكون قادرا على التعامل بشكل سليم مع حاجاتهم.

وفي خطوة وصفها ممثل الصحة العالمية بانها "تاريخية" وقد تغير الانطباعات السائدة، فان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا علانية كل العراقيين الى تلقى اللقاحات ونشر فيديو لنفسه وهو يتلقى اللقاح الخميس الماضي، على الرغم من ان الصدر كان في الماضي متشككا بالوباء وظل يوجه دعوات لانصاره الى تجمعات جماهيرية من اجل الصلاة كوسيلة لمواجهة الوباء.

ونقل الموقع عن عضو في اللجنة الصحية البرلمانية من تحالف "سائرون" ان عدد الاشخاص الذين سجلوا اسماءهم لتلقي اللقاح اونلاين، تزايد، موضحا ان اكثر من 160 الف شخص تقدموا بتسجيل اسمائهم الى منصة حجز اللقاح الالكترونية في غضون نصف ساعة فقط، بعد الدعوة التي وجهها مقتدى الصدر.

ومنذ ان اصاب الوباء العراق في فبراير 2020، تزايدت التحذيرات من الخبراء والاطباء بان انهيار القطاع الطبي. وذكر الموقع ان عقودا من الحروب والعقوبات، جعلت القطاع الصحي الذي كان يعتبر مميزا، على شفير الانهيار، برغم جهود المسؤولين والعاملين في القطاع.