تقرير غربي: العراق من بين البلدان الملوثة للمحيطات بنفايات كورونا

شفق نيوز/ كشف تقرير جديد، أن 193 دولة بينها العراق أنتجت 8 ملايين طن من النفايات منذ تفشي جائحة كورونا.‏

وقال التقرير المنشور في مجلة "Proceedings of the National Academy of Science"، إن نحو 26 ألف طن من أطنان النفايات الثمانية من معدات الحماية الشخصية التي تستعمل أثناء الجائحة، والتي هي أغلبها نفايات بلاستيكية، تسربت إلى محيطات العالم وينتهي بها الأمر على الشواطئ وقاع البحار.

وأوضح مؤلفو الدراسة، أن "جائحة (كوفيد-19) أدت إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام التي تكثف الضغط على مشكلة النفايات البلاستيكية العالمية الخارجة عن السيطرة بالفعل".

ويعتقد الباحثون أن نحو 87 في المئة من النفايات قادمة من المستشفيات وليس الأفراد، وأن البلدان غير قادرة على التعامل مع الكمية الهائلة من النفايات البلاستيكية ومعالجتها بكفاءة، وأن معظم التفريغ العالمي للنفايات يأتي من آسيا بنسبة 72 في المئة.

وأضاف الباحثون أن هناك 10 أنهار تمثل 79 في المئة من تصريف النفايات البلاستيكية المرتبطة بجائحة كورونا، والأنهار التي تتصدر المراكز الأولى هي شط العرب في العراق، ونهر السند في الهند، ونهر اليانغتسي في الصين.

ولفت التقرير أيضا إلى أن "البلاستيك مناسب لإنتاج معدات الحماية الشخصية والتعبئة بسبب متانته وسعره الرخيص، لكن هذا البلاستيك يعرّض الحياة البحرية للخطر ويهدد قضايا طويلة الأجل للبيئة الساحلية والنظام البيئي".

وينتمي معدو الدراسة الجديدة إلى كلية علوم الغلاف الجوي في جامعة نانجينغ الصينية، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا، وسان دييغو في لا جولا في كاليفورنيا.

وفي سياق متصل، كشف تقرير آخر أن 1.56 مليون كمامة طبية ألقيت في المحيط خلال العام الماضي.