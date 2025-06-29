تقرير طبي يحدد سبب وفاة مواطن عراقي في سوريا (وثيقة)

شفق نيوز/ أظهر التقرير الطبي الخاص بالمواطن العراقي المتوفى في سوريا، السبب الحقيقي لوفاته، خلافاً لما روج على أنه قتل لدواع طائفية في العاصمة دمشق.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة "التقرير الطبي" الخاص بوفاة المواطن خليل جمعة، في سوريا، والذي يؤكد وجود "احتشاء بعضلة القلب" أدت إلى وفاته، بتاريخ 27 حزيران.

ونفى جهاز المخابرات العراقي، أمس السبت، مقتل مواطن في سوريا لأسباب طائفية، فيما بين أن المواطن العراقي توفي بسبب "جلطة قلبية".

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال التحقق مما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن عراقي للقتل في منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق لدوافع طائفية، تم تشكيل فريق عمل مختص بالتنسيق مع السفارة العراقية هناك، وبعد التحري الميداني ومقابلة عدد من الشهود العيان والكشف على جثة المتوفى، تبيّن أنه من مواليد 1952 وكان يعاني من أمراض مزمنة ولم يتعرض للاعتداء أو القتل ولم تظهر عليه آثار تعذيب".

وأضاف أن "المواطن توفي في منزله بتاريخ 27 حزيران/ يونيو الجاري، وتم نقله إلى مستشفى الصدر في منطقة السيدة، فيما أكدت إدارة المستشفى وفق تقرير طبي أن الوفاة كانت بسبب جلطة قلبية".

ودعا جهاز المخابرات منصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة وإعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار حفاظاً على السلم المجتمعي".