تقرير: سبع هزات أرضية ضربت العراق في شهر

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بوزارة النقل العراقية، يوم السبت، أن سبع هزات أرضية ضربت البلاد والمناطق المجاورة في شهر كانون الأول الماضي.

واوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في تقرير، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ 20 هزة أرضية، منها سبع هزات داخل العراق و5 هزات أرضية داخل أيران، و8 هزات أرضية في تركيا.

وبينت أن قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين 2.1-4.3 درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين 6-25 كم.

وذكرت، أن النشاط تركز بشكل واضح داخل العراق في كل من محافظة نينوى قضاء الشيخان، اذ سجلت هزتان أرضيتان وهزتان في دهوك العمادية، وهزة واحدة في كل من محافظات السليمانية (قضاء جمجمال) وديالى ( قضاء بلدروز) وميسان ( قضاء علي الغربي)، بينما سجلت خمسة هزات أرضية داخل أيران وبالقرب من الحدود معها في محافظتي إيلام وكرمنشاه ،وسجلت ثمان هزات أرضية داخل تركيا وبالقرب من حدودنا معها .

وأشارت إلى ان المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وأزدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق .