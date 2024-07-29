تقرير دولي: الشباب يشكلون أكثر من 60% في العراق

شفق نيوز/ كشفت إحصائية أجرتها شركة "statista" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، أن فئة الشباب في العراق تشكل أكثر من 60% من عدد نفوس العراقيين.

ووفقاً لبيانات الشركة لعام 2024 التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفئة العمرية التي تتراوح بين عمر السنة الواحدة و14 عاماً في العراق تبلغ نسبتهم 35.24%.

وأضافت أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً نسبتهم 61.17%.

وأشارت إلى أن الأعمار التي تبلغ 65 عاماً فما فوق تبلغ نسبتهم 3.59%، مبينة أن معدل الخصوبة لدى المرأة العراقية انخفضت بمقدار 0.1% طفل لكل امرأة.