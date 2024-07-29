تقرير دولي: الشباب يشكلون أكثر من 60% في العراق
شفق
نيوز/ كشفت إحصائية أجرتها شركة "statista" الألمانية
المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، أن فئة الشباب في العراق تشكل أكثر
من 60% من عدد نفوس العراقيين.
ووفقاً
لبيانات الشركة لعام 2024 التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفئة العمرية
التي تتراوح بين عمر السنة الواحدة و14 عاماً في العراق تبلغ نسبتهم 35.24%.
وأضافت
أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً نسبتهم 61.17%.
وأشارت
إلى أن الأعمار التي تبلغ 65 عاماً فما فوق تبلغ نسبتهم 3.59%، مبينة أن معدل
الخصوبة لدى المرأة العراقية انخفضت بمقدار 0.1% طفل لكل امرأة.