تقرير حقوقي: "تآكل ممنهج" للحريات المدنية في البصرة

شفق نيوز- البصرة

كشف مرصد حقوقي، اليوم الأربعاء، عن ما وصفه بـ"تآكل ممنهج" للفضاء المدني في محافظة البصرة، نتيجة تعدد سلطات القمع وغياب الردع القانوني.

وذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقرير مطول، أن البصرة تشهد ما سماه "هندسة القمع"، حيث تتعرض الحريات لتضييق عبر عوامل عدة، من بينها السلاح المنفلت والنفوذ العشائري.

وأشار إلى بروز ما وصفها بـ"شرطة أخلاقية"، متمثلة بجماعات متطرفة تفرض وصاية قسرية على المجتمع، وتتحرك لقمع الفنون، في مقابل صمتها عن كوارث تلوث المياه والبيئة.

ولفت التقرير إلى أن "السلاح أصبح الناهي الحقيقي"، مبيناً أن فعاليات رسمية تُلغى أحياناً بسبب تهديدات مسلحة من دون وجود رادع قانوني.

ونقل التقرير عن ناشطين قولهم إن "الحرية في البصرة أصبحت امتيازاً لمن يملك ظهراً عشائرياً"، مشيرين إلى أن الصمت بات وسيلة دفاعية لتجنب الاغتيال المعنوي أو الجسدي.

كما وثّق، ميدانياً، تهديدات لمنع مهرجانات فنية وخيرية، وتحويل الفضاءات العامة إلى بيئات طاردة للمدنية.