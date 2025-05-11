تقرير جوي: عدم استقرار يضرب العراق هذا الأسبوع

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، أن البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار ذات طابع ربيعي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 11 أيار 2025، وتستمر حتى صباح الخميس 15 أيار.

وتشير التوقعات، وفق تقرير للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى تقلبات جوية ملحوظة خلال هذه الفترة، حيث تنشط الرياح السطحية بشكل متقطع مع تغيرات واضحة في اتجاهها وسرعتها، ما قد يسفر عن إثارة الغبار خصوصًا في المناطق الغربية والجنوبية الغربية.

وترافق حالة عدم الاستقرار فرص لهطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، مع احتمال امتدادها أحيانًا إلى بعض المناطق الوسطى، وتختلف غزارة الأمطار من منطقة إلى أخرى، وقد تصحبها رياح هابطة قوية تؤدي إلى إثارة المزيد من الغبار.

كما يُتوقع أن تشهد البلاد موجات غبار مساء اليوم الأحد وليله في الغرب والشمال الغربي، تمتد خلال يومي الاثنين والثلاثاء لتشمل بعض مدن الوسط والجنوب الغربي، مما يؤدي إلى تردٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح وتقلبات درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، ستشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا يومي الأحد والاثنين مع أجواء حارة نسبيًا، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ بدءًا من الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تصبح الأجواء معتدلة عمومًا مع ميل طفيف للحرارة في مدن الجنوب.

ودعت الهيئة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الأجواء المغبرة، وتجنب التعرض المباشر للغبار، خصوصًا بالنسبة لمرضى الحساسية والربو، مع متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية تحسبًا لأي تغييرات قد تطرأ على توقيت أو شدة الحالة الجوية.