تقرير احصائي: 66% من العراقيين لايمتلكون خدمات المجاري

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الاربعاء، أن نسبة المخدومين بشبكات المجاري في عموم العراق بلغ 34%، فيما أشار إلى أن أكثر من ثلث المياه العادمة تطرح بدون معالجة.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط العراقية في تقرير له حول قطاع المجاري للعام 2020، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "النسبة المئوية للسكان المخدومين بشبكات المجاري (العادمة والمشتركة) في عموم العراق بلغت 34%"، مبيناً أن "أعلى نسبة للسكان المخدومين بهذه الشبكات في دائرة مجاري بغداد (امانة بغداد) وبواقع 90% تلتها محافظة ميسان وبنسبة 72.4% ومن ثم محافظة النجف وبنسبة 58.6%، فيما كانت اقل المحافظات اقل مخدومية هو محافظة نينوى وبنسبة 2.3% تسبقها محافظة كركوك وبنسبة 3.7% ومحافظة ديالى بنسبة 4.9%".

وأضاف التقرير الاحصائي، أن "اكثر من ثلث المياه العادمة تطرح بدون معالجة"، مشيراً إلى أن "كمية المياه العادمة المتولدة لمحطات ووحدات المعالجة بلغت 3.2 ملايين م3 /يوم تمت معالجة 2 مليون م3/ يوم اي ما يعادل 60.5% حيث ادى توقف 14 محطة ووحدة معالجة وعمل 9 منها بصورة جزئية الى انخفاض هذه النسبة ولم تتم معالجة اي كمية من المياه العادمة المتولدة لمحطات المعالجة المركزية التابعة لمحافظة واسط بسبب عدم وجود كوادر مؤهلة لتشغيل المحطات".

وأشار إلى أن "عدد محطات المعالجة المركزية ووحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة بلغت 66 محطة ووحدة معالجة وبطاقات تصميمية قدرت بـ 2.7 مليون م3/ يوم وزعت على جميع المحافظات حيث تركز العدد الاكبر منها في محافظة بغداد وبواقع 15 محطة ووحدة معالجة والعدد الاقل في محافظة ديالى وبواقع محطة واحدة".