تقديم المسودة لرئاسة البرلمان.. لجنة: الحد الأدنى لتقاعد قوى الأمن 850 ألفاً بالتعديل الجديد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الدلفي، يوم السبت، أن اللجنة قد انهت اللمسات الأخيرة في مسودة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي بعد تداولات معمقة، ورفعتها إلى هيئة رئاسة البرلمان بهدف إدراجها ضمن جداول الجلسات المقبلة لإقرارها.

وقال الدلفي لوكالة شفق نيوز، إن "التعديل يتضمن إلغاء شرط العمر لإحالة المنتسب الراغب بالتقاعد، واضافة مخصصات الخطورة، وبدل الطعام إلى الراتب الاسمي".

وأوضح أن المنتسب في الداخلية يخرج حاليا بتقاعد يتراوح 500-600 الف دينار، وبعد هذا التعديل سيكون الراتب الادنى للتقاعد 850 الفاً، متوقعا أن مجلس النواب سيناقش مواد تعديل القانون في الجلسة المقبلة.

يشار إلى أن تعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي يبدو بمضمونه انه يُشجِّع المنتسب الراغب بالاحالة على التقاعد دون شرط العمر من خلال زيادة راتبه التقاعدي من خلال احتساب بدل الخطورة والطعام.