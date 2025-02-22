تقارير كل 3 أيام.. تحرك مكوكي للكهرباء العراقية استعداداً للصيف

تقارير كل 3 أيام.. تحرك مكوكي للكهرباء العراقية استعداداً للصيف
شفق نيوز/ رأس وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت،
اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد، لمتابعة تنفيذ خطط فك
الاختناقات استعداداً لموسم الصيف المقبل.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، ورد لوكالة شفق
نيوز، أن "الاجتماع ناقش تفاصيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس
الوزراء، لا سيما العمل بنظام الشفتات الثلاث لضمان سرعة الإنجاز".
ووجه فاضل، بحسب البيان، بـ "ضرورة تقديم تقارير دورية
كل ثلاثة أيام عن نسب التقدم في مشاريع المحطات الكهربائية وأعمال
الصيانة"، مشدداً على "الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز
المشاريع، وتكثيف الجهود لتحسين واقع تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد".
وأشار فاضل، إلى "أهمية تذليل جميع العقبات التي
تواجه الفرق الميدانية، وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان تنفيذ المهام بكفاءة
وسرعة".
وفي (12 شباط 2025)، وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل،
بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد، لمواجهة الصيف المقبل، وتخصيص
الأراضي لنصب المحطات الجديدة خلال 48 ساعة.