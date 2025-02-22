تقارير كل 3 أيام.. تحرك مكوكي للكهرباء العراقية استعداداً للصيف

شفق نيوز/ رأس وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد، لمتابعة تنفيذ خطط فك الاختناقات استعداداً لموسم الصيف المقبل.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع ناقش تفاصيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، لا سيما العمل بنظام الشفتات الثلاث لضمان سرعة الإنجاز".

ووجه فاضل، بحسب البيان، بـ "ضرورة تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أيام عن نسب التقدم في مشاريع المحطات الكهربائية وأعمال الصيانة"، مشدداً على "الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع، وتكثيف الجهود لتحسين واقع تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد".

وأشار فاضل، إلى "أهمية تذليل جميع العقبات التي تواجه الفرق الميدانية، وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وسرعة".

وفي (12 شباط 2025)، وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد، لمواجهة الصيف المقبل، وتخصيص الأراضي لنصب المحطات الجديدة ‏خلال 48 ساعة.