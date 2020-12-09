تقارب بأعداد حالات الشفاء والاصابات بفيروس كورونا في العراق اليوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، مشيرة الى تقارب اعداد حالات الشفاء والاصابات بالمرض خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن مختبراتها سجلت 1735 حالة اصابة جديدة بالفيروس، يقابلها 1782 حالة شفاء، مشيرة الى تسجيل 24 حالة وفاة بالمرض.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 499846 اي ما نسبته 87.7%، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغ 569873، فيما بلغ عدد الحالات التي تحت العلاج 57526، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 212 وعدد حالات الوفيات الكلي 12501 ، منذ تفشي الوباء في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر الموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة ليوم الاربعاء 9 كانون الاول 2020.