تفويج 600 معتمر عراقي إلى السعودية

شفق نيوز / أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، يوم الخميس، تفويج ٦٠٠ معتمر عراقي إلى السعودية، حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، لسلطة الطيران المدني وكادر الخطوط الجوية العراقية لمتابعة سير رحلات العمرة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشاد المسعودي، بحسب البيان، بـ"عمل السلطة التي حرصت على نقل المعتمرين بتنظيم عالٍ وانسيابية تامة من خلال تفويجها ٦٠٠ معتمر لغاية الآن عبر الخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي إلى المدينة المنورة وبمعدل رحلة واحدة يومياً دون حدوث مشكلات أو معوقات".

وطالب المسعودي، بـ"تغيير أوقات سفر المعتمرين وجعلها نهاراً لضمان راحتهم وخاصة كبار السن منهم وسهولة وصولهم إلى الديار المقدسة".

وشدد على أهمية "تظافر الجهود بين الهيئة والسلطة، وتكثيف التعاون والتنسيق المتبادل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين الكرام".

ووجه رئيس الهيئة، شركات العمرة بضرورة "التسجيل لدى الهيئة لمنحهم إجازة نقل المعتمرين، خصوصا أن الأيام القادمة ستشهد رحلات جوية من مختلف المطارات العراقية إلى الديار المقدسة".