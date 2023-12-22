تفند تصريحات الوزارة.. هيئة الإعلام: تعرض البنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب للتخريب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، وجود عمليات تخريبية للبنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب، غربي بغداد، فيما تعهدت بمحاسبة شركات غير مرخصة قامت بقطع كابلات تزويد خدمة الانترنت عن الأبراج المرخصة في المنطقة، وذلك في تفنيد لتصريحات وزارة الاتصالات التي جاءت عكس ذلك.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "البنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب إلى عمليات تخريب"، مبينة أنها "تلقت وعبر الرقم (177) المخصص لخدمة صوت المستهلك اليوم الجمعة 22/12/2023 ومنذ الصباح الباكر عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين والشركات المرخصة أصولياً حول انقطاع خدمة الانترنت في منطقة أبو غريب في بغداد".

وأضافت الهيئة أنه "انطلاقاً من الدور التنظيمي لها بموجب الأمر 65 النافذ ولغرض الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار في سوق الاتصالات، قامت بإرسال عدد من الفرق الفنية والتي أجرت كشفا ميدانياً في المنطقة أعلاه".

وتابعت أن "الفرق الفنية للهيئة أكدت قيام شركات غير مرخصة بقطع كابلات تزويد خدمة الانترنت عن عشرات الأبراج المرخصة في المنطقة، بدعوى تعاقد هذه الشركات مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية واحتكار تقديم الخدمة لهم في تلك المناطق، كما قامت تلك الشركات باستخدام ترددات وأجهزة مايكروية غير مرخصة تؤثر سلباً على تخصيصات الشركات المرخصة التي تعمل بصورة أصولية، كما سجلت الفرق الفنية للهيئة عدداً من المخالفات القانونية بحق الشركات غير المرخصة والمخربة والتي سيجري التعامل معها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".

ودعت الهيئة الأجهزة الأمنية إلى "إسنادها في الحد من عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية للاتصالات والتي يتضرر منها المواطن بالدرجة الأساس".

كما "طمأنت الهيئة أصحاب الأبراج المرخصة أصولياً من قبل الهيئة وفقاً لقانون رقم 13 لسنة 2023، بأنها ستتابع هذا الملف واستعادة حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون".

ولفتت الهيئة الى أنه "على جميع شركات مزودي خدمات الإنترنت غير المرخصة الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل الهيئة وتحذرهم من مغبة الاستمرار في خرق القوانين والتعليمات النافذة والإضرار المتعمد بقطاع الاتصالات في العراق، واستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بهم وبخلافه تتحمل الشركات المخالفة جميع الإجراءات القانونية".

وكان المتحدث باسم وزارة الاتصالات عمر عبد الرزاق قال إنه "تم الشروع بتنفيذ اجراءات النقل السلس لخدمة الانترنت فجر اليوم في منطقة ابو غريب والتي تتضمن تحويل المشتركين تدريجيا من المشاريع القديمة الى مشاريع جديدة افضل منها بغية تقديم خدمات انترنت اسرع وافضل للمواطنين وسيجري استكمال إجراءات النقل السلس للخمة تباعا في باقي المناطق ".