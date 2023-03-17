تفكيك عصابة متخصصة بسرقة المقابر في "وادي السلام"

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة كربلاء، يوم الجمعة، بتفكيك عصابة متخصصة بالسرقة في مقبرة وادي السلام.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه "بعد ورود مناشدات من قبل مواطنين بوجود سرقات لمحتويات مقابرهم وجه قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين للقبض على السراق واحالتهم للعدالة".

وأوضح البيان أنه بعد جمع المعلومات ومقاطعتها والتحري ونصب كمين محكم ، تم القبض على شخصين بالجرم المشهود اثناء محاولة لسرقة إحدى المقابر في مقبرة وادي السلام ، وبعد تدوين اقوالهما اعترفا صراحةً قيامهما بسرقة المرمر والسماعات الصوتية وخزانات المياة والأبواب والشبابيك.

كما صدقت اقوالهما قضائيا واجري كشف الدلالة بدلالتهما وتمت احالتهما الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، بحسب البيان.