تفكيك شبكة متورطة بتهريب أكثر من ألف مهاجر من العراق إلى أوروبا

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" المعنية بشؤون اللاجئين في العراق، يوم السبت، أن السلطات الأمنية في عدد من الدول الأوروبية تمكنت من تفكيك شبكة متورطة بتهريب أكثر من 1000 مهاجر من العراق إلى القارة العجوز.

وقال آري جلال، رئيس المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، : "بالتعاون مع السلطات الأوروبية في إستونيا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، وبدعم من وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول، استهدفت شبكة واسعة متخصصة بتهريب المهاجرين"، مبينا أن هذه الشبكة سهلت على المهاجرين العبور من العراق إلى بيلاروسيا ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن التحقيقات بدأت بشأن هذه الشبكة في أوائل العام 2022، ولغاية الآن تم القبض على 61 عضوا من منها وجرت آخر عملية اعتقال يوم الأربعاء الماضي 7 من شهر كانون الثاني/ يناير، مشيرا إلى أنه في بداية العام الحالي ، تم الكشف عن 100 حالة تهريب شارك فيها أكثر من ألف مهاجر.

تتمة..