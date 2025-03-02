تفكيك شبكة لممارسة الدعارة وانتحار فتاة وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة، يوم الأحد، تفكيك شبكة لممارسة الدعارة في الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها اعتقلت شبكة دعارة تمارس عملها بغطاء مركز مساج (سفن ستار) بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

في شأن آخر، لفت المصدر، إلى أن "فتاة تولد 2001 أقدمت ظهر اليوم على الانتحار بشنق نفسها بواسطة (شال) معلق بسقف غرفتها ضمن منطقة حي الجامعة".

وبين المصدر، أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد، ومن قام بالتبليغ عن الحادثة هي أختها الأكبر، حيث وجه خبير الأدلة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".