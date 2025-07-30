تفكيك شبكة فساد من 16 موظفاً في بلدية الناصرية

شفق نيوز– الناصرية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن تفكيك شبكة فساد مكونة من 16 موظفاً في مديرية بلدية الناصرية، متهمين بالقيام بأعمال التلاعب والتزوير وإلحاق ضرر بأموال ومصالح البلدية.

وأوضح مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه تشكل فريق عمل للتحقيق بعد ورود معلومات عن شبهات فساد في البلدية، حيث تمكن الفريق من كشف الشبكة وضبط مئات المعاملات الخاصة بتمليك قطع أراضٍ سكنية تابعة للبلدية بحوزة المتهمين، خلافًا للضوابط والتعليمات.

وأضافت الهيئة أن المتهمين استعملوا سندات وكتبًا ووصولات فارغة، بالإضافة إلى تزوير الكتب والوثائق لتحقيق منافع شخصية.

كما عثر الفريق على تعهدات بيع من أصحاب القطع السكنية، مع أخذ إقرارات بعدم مطالبتهم بالأراضي بعد إكمال التخصيص، بالإضافة إلى ضغطهم على أصحاب المعاملات لشراء وصولاتهم، وتنظيم محاضر تخصيص وبيع أراضٍ مخالفة للأنظمة.

وأشار البيان، إلى ضبط وتنفيذ أمر قبض بحق 15 من المتهمين، فيما لا يزال أحدهم هاربًا، مؤكدا تنظيم محضر ضبط أصولي للواقعة استنادًا إلى المادة (307) من قانون العقوبات، وعرض القضية على قاضي التحقيق المختص في محكمة الناصرية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.