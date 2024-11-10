تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في العراق وضبط 170 كغم من الكبتاغون

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في محافظة البصرة، وضبط 170 كغم من الكبتاغون.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الساعات الماضية شهدت تنفيذ عملية نوعية في البصرة، بعد تشكيل فريق عمل مختص من قسم التحقيقات الخاصة التابع إلى المقر العام واستناداً إلى توجيهات مدير عام شؤون المخدرات ذات العمق الاستخباري".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (4) متاجرين بالمخدرات أحدهم أجنبي الجنسية وتفكيك شبكتهم الدولية وضبط (170) كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة".