السلطات العراقية تفكك شبكتين إحداهما تتاجر بالمخدرات والأخرى تبتز المتقاعدين (فيديوان)

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، بتفكيك شبكة لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على أفرادها ضبطت بحوزتهم أكثر من (5) كغم من مادة الماريجوانا.

كشف الجهاز جانبا من اعترافاتهم، حيث اعترف المتهمون بتواصلهم مع تاجر مخدرات من خارج البلاد.

هذا وتسلم المتهمون المخدرات من شركة نقليات مخبأة داخل تماثيل قبل الإطاحة بهم من قبل مفارز الأمن الوطني.

في غضون ذلك قالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُحافظة المثنى، يوم الجمعة، أن ملاكاتها تمكنت من تفكيك شبكةٍ تقوم بابتزاز المُتقاعدين وانتحال الصفات الرسميَّة، وطلب الرشى من المُواطنين؛ مقابل إنجاز معاملاتهم التقاعديَّة.

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتلقّي مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة المُثنى شكوى تفيد بوجود شبكةٍ مُكوَّنةٍ من أحد المُتَّهمين ونجليه يقومون بابتزاز المُواطنين وطلب الرشى منهم؛ بغية إنجاز معاملاتهم وصرف الفروقات التقاعديَّة، مُدَّعين أنَّ تيسير صرف الفروقات تتمَّ عبر أحد أفراد الشبكة الذي يزعمون أنه يعمل في رئاسة الوزراء.

وأردفت الدائرة أنَّ الفريق، بعد التأكُّد من صحَّة المعلومة واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بهم مُتلبّسين بالرشوة، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ ضبط (2,500,000) مليوني دينار بحوزتهما يمثل الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه مع المُشتكي الذي يبلغ (10,000,000) دينار، مقابل إكمال معاملته التقاعديَّة وصرف مُستحقّاته الماليَّة البالغة (40,000,000) دينار من خلال شقيق المُتَّهم الذي يعمل في رئاسة الوزراء حسب زعمه.

وسيق المُتَّهمان بصحبة محضر الضبط الأصوليّ، الذي تمَّ تنظيمه، والمبرزات المضبوطة؛ من أجل عرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين.