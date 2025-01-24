تفكيك شبكة بتقاعد كركوك استولت على مئات الملايين من الدنانير

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، عن تفكيك شبكة اخترقت نظام صرف الفروقات التقاعدية واستولت على مبالغ لعددٍ كبير من المتقاعدين في كركوك.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات الهيئة وفريق من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، نفذت بموجب مذكرة قضائية عملية للإطاحة بثلاثة مسؤولين في هيئة التقاعد الوطنية فرع كركوك، جراء اختراقهم لحسابات المتقاعدين وصرف أكثر من 720 مليون دينار لعدد كبير من المُتقاعدين دون وجه حق والاستيلاء على المبالغ المصروفة بالزيادة".

ولفتت إلى "تعاون جهات خارجية مع الشبكة والتلاعب بقرابة 80 إضبارة تقاعدية أسفرت العملية أيضاً عن ضبطها".

وبينت أن "المتهمين سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمبرزات إلى قاضي محكمة كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات".