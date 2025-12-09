تفكيك شبكة ابتزاز ورشاوى داخل تقاعد كربلاء وضبط 3 مليارات دينار بحوزتها

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت محكمة تحقيق كربلاء، يوم الثلاثاء، تفكيك شبكة ابتزاز ورشاوى من 10 موظفين في دائرة تقاعد المحافظة، بينهم المدير.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن " محكمة تحقيق كربلاء تمكنت القبض على شبكة متخصصة بالابتزاز وتلقي الرشاوى مكونة من 10 موظفين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من بينهم مدير الدائرة، إضافة إلى متهمين آخرين من جهات غير حكومية".

وأضاف أنه "بإشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختص، تم المباشرة بالتحقيقات بحق المتهمين بعد ثبوت تورطهم بعمليات ابتزاز لأصحاب الشركات والمحلات التجارية"، مبينا أنه "تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت 3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مركبات حديثة تم الحصول عليها بطرق غير قانونية".

وأصدرت المحكمة، بحسب البيان، أيضاً "قراراً بفرض الحجز الاحتياطي على عدد من العقارات العائدة للمتهمين".