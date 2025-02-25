تفصله عن الموت "قفزة".. ضابط شرطة ينقذ حياة شاب في بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ تمكن شرطي في نجدة قاطع الرصافة ببغداد، مساء اليوم الثلاثاء، من إنقاذ حياة شاب كان على وشك إلقاء نفسه في نهر دجلة للانتحار.

وبحسب مقطع مصور ورد لوكالة شفق نيوز، فإن شاباً يبدو في العشرينيات من العمر كان يقف فوق أعلى نقطة بجسر "السنك" وسط بغداد ليلقي نفسه في النهر لإنهاء حياته، ويظهر في الفيديو ضابط شرطة يحاول ثني الشاب عن الانتحار وقد نجح بذلك من خلال حوار بأقل من دقيقتين ليتراجع الشاب عن قرار "المأساوي".

وبحسب مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، فإن دورية للشرطة من قاطع نجدة الكندي الثاني، كانت مرابطة قرب جسر السنك، رصد أفرادها الشاب وهو يحاول الانتحار، مشيراً إلى تسليم الشاب إلى مركز الشرطة أصولياً حفاظاً على سلامته.

ولم يتبين سبب محاولة الشاب إنهاء حياته.