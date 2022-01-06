تفشي متحور "أوميكرون" في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس تسجيل خمس إصابات بالمتحور "أوميكرون" في محافظة دهوك.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "المصابين هم من أفراد أُسرة واحدة ويقطنون محافظة دهوك وكانوا قد عادوا من خارج البلاد".

وأوضح أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة وليسوا بحاجة إلى وضعهم تحت العناية الطبية، مؤكدا أنه تم اتخاذ التدابير كافة من قبل صحة دهوك لمنع اصابة اخرين بهذا المتحور.

هذا ولم يكشف الوزير أن المصابين من أي بلد كانوا قد عادوا.

بدورها أكدت وزارة الصحة والبيئة في العراق تسجيل حالات اصابة بالمتحور "أوميكرون" لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وذكرت الصحة في بيان اليوم، أنه تم تسجيل ٥ حالات اوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.