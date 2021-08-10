تفجير سبعة أبراج للطاقة الكهربائية في كركوك..صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، أن عملاً "تخريبياً" جديداً بعبوات ناسفة استهدف خطوط كركوك وأدى الى سقوط سبعة ابراج ناقلة للطاقة، فيما أشارت إلى أن حصيلة الابراج التي تعرضت للتفجير في محافظات نينوى وكركوك وصلاح خلال مدة لاتتجاوز اسبوعاً واحداً بلغت 27 برجاً ساقطاً.

وقال اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير ابراج الكهرباء اخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية على تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية.

وأضاف أن الخط الناقل كركوك - بيجي جهد٤٠٠ ك.ف تعرض الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط 7 ابراج والمرقمة ١٢٢-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠، وحدوث اضرار وتقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة الخط تحديداً في ناحية الرياض في محافظة كركوك .

ولفت إلى أن الوزارة كانت تعتزم اكمال الخمسة ابراج التي تم تخريبها مؤخرا في منطقة الشرقاط على نفس الخط هذا اليوم لاعادتها للعمل بالكامل بعد ان تم توصيله سابقا بصورة مؤقتة الى محولة بيجي الذاتية جهد ٤٠٠ك.ف ،

وأكد أن ملاكات الوزارة وكالمعتاد هرعت ومنذ الضياء الاول إلى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر وتصليح القطوعات واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت.

ونوه البيان إلى ان الملاكات الهندسية والفنية مستمرة في مواجهة هذه الهجمة الشرسة وتبذل قصارى جهدها وتختزل الوقت وتسابق الزمن لاعادة الخطوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشمالية.

وشدد على أن ملاكات الوزارة تواجه تحديات كبيرة من زرع عبوات ناسفة على طريق عملها وصعوبة دخول الآليات الثقيلة وارتفاع درجات الحرارة العالية.