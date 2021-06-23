تفجير جديد يطال برجين للطاقة ويتسبب بانقطاع الكهرباء بمدن عراقية

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الاربعاء بانقطاع التيار بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بين العاصمة بغداد وحدود محافظة صلاح الدين من قبل مجهولين ما سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن 3 وحدات ادارية .

وقال قائممقام قضاء بلد جنوبي صلاح الدين حيدر اسماعيل البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين فجروا برجين لنقل الطاقة في منطقة(النباعي) بين حدود بغداد وقضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين ما سبب انقطاعا تاما للتيار الكهربائي عن قضاءي بلد والضلوعية وناحية يثرب وعدة مناطق اخرى.

واعتبر البلداوي استهداف أبراج الطاقة المتواصل مؤشرا على وجود خلل في حماية أبراج الطاقة وضمن مسؤوليات الاجهزة الامنية، داعيا الى تحديث واعتماد خطط امنية فاعلة لحماية ابراج الكهرباء من الاعمال الارهابية والتخريبية.

واضاف ان ابراج الطاقة بين بغداد وصلاح الدين تعرضت للتفجير قبل 3 ايام وتكرر الاستهداف قبل اكمال عمليات الاصلاح والصيانة ما يثير علامات استفهام كثيرة حيال الخطط الامنية بخصوص حماية الابراج الكهربائية.

وتعرضت عدة مناطق في صلاح الدين لهجمات استهدفت ابراج الطاقة الكهربائية وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في عموم الوحدات الادارية وسط مطالبات من بعض المسؤولين بتطويع الاهالي لحماية ابراج الطاقة او تعزيز التواجد الامني ضمن مناطق التهديدات الامنية.