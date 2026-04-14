تفاقم الأزمة.. تظاهرات غاضبة لأصحاب المطاعم و"الدليفري" ضد نقص غاز الطهي بالحلة

خرج العشرات من أصحاب المطاعم والكافيهات والكافتيريات و عمالهم يساندهم سائقو وسائط التوصيل السريع "الدليفري"، اليوم الثلاثاء، في تظاهرات غاضبة في شارع 60 وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل احتجاجاً على النقص الحاصل في غاز "الطهي".

وحمل المحتجون لافتات أمام دائرة المنتجات النفطية في الحلة تدعو الحكومتين الاتحادية والمحلية، و نقابة السياحيين العراقيين فرع بابل إلى توفير الغاز لهم، وايجاد حل لهذه المشكلة، مؤكدين أن نقص الغاز يهدد مصدر رزق آلاف الأُسر.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه مرصد "إيكو عراق" الإقتصادي، يوم الأحد الماضي، انخفاض إنتاج غاز LPG (غاز الطهي) بنحو 53% عن السابق لقلة الإنتاج النفطي بسبب تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة مما سبب أزمة في إنتاج الأسطوانات الغازية، فيما دعا إلى توسيع التخزين الجوفي للغاز على أساس التوزيع الجغرافي بين المحافظات.